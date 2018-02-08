الحريري: نعمل لمواجهة أطماع إسرائيل

أشار رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ في مستهل جلسة ​مجلس الوزراء​ في قصر بعبدا إلى ان “​المجلس الاعلى للدفاع​ اتخذ قرارات تدعم سيادة لبنان واستقلاله وحقه في الدفاع عن ارضه، ونحن نعمل في الوقت نفسه مع كل الدول الصديقة و​الامم المتحدة​ لمواجهة الاطماع الاسرائيلية ونأمل في الوصول الى نتائج”. وقال: “أنا و​الرئيس ميشال عون​ ورئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ ووزير الخارجية ​جبران باسيل​ نتحرك في اتصالات خارجية لمواجهة الاطماع الاسرائيلية

ولفت إلى ان “جميع القوى السياسية مهما اختلفت في ما بينها تقف موحدة لمواجهة التحدي الاسرائيلي المتمثل راهنا ببناء الجدار وادعاء ملكية البلوك 9”.

وعن ​الموازنة​، قال: “الوزراء بدأوا بدرس التخفيضات التي طلبت منهم لتتم احالتها الى مجلس الوزراء”.

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