أردوغان يعلن أن تركيا ستتصرف في إدلب كما فعلت في عفرين

قال الرئيس التركي أردوغان، اليوم الخميس 8 فبراير/ شباط، إن ما قامت به تركيا خلال عملية “غصن الزيتون”، لا يمكن اعتباره حتى جولات إحماء”.

وتابع أردوغان أن تحركات وحملات أنقرة ستنفذ خلال الفترة القادمة، حسب الأناضول.

وأضاف الرئيس التركي: “أقسمنا بالزيتون أننا سننهي هذه المسألة (عملية غصن الزيتون في عفرين) بإذن الله، ولله الحمد فإن جنودنا يسطرون ملاحم البطولة هناك”.

وقال الرئيس التركي إن بلاده ستتصرف في إدلب كما فعلت في عفرين.

وجاءت تصريحات أردوغان هذه في كلمة ألقاها خلال استضافته ممثلي المخاتير في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وأكد أردوغان أنهم سيحلون مشكلة عفرين وإدلب: “لأننا نريد عودة إخوتنا اللاجئين إلى ديارهم”.