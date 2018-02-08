روسيا تبحث مسألة استشهاد 100 عسكري سوري بعدوان التحالف

صرح رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما الروسي، فلاديمير شامانوف، اليوم الخميس، أنه يجري حاليا بحث طرح موضوع الضربة الجوية للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، التي استهدفت موقعا للجيش السوري وأسفرت عن مقتل حوالي 100 عسكري، على مجلس الأمن الدولي للنقاش.

وقال شامانوف لـ “سبوتنيك”: “اليوم يجري بحث هذا الموضوع، وسيكون هناك تقييم رسمي له، لم يتخذ قرار نهائي بعد، لكن لا شك في أن هذا العمل غير مقبول”.

وتابع: “نقيم ذلك على أنه عمل غير مسؤول لدول لم يدعها أحد لسوريا”.

وكان مصدر ميداني سوري قد أعلن استشهاد عشرة مقاتلين وإصابة عشرين آخرين في قصف التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة على العشائر السورية في ريف دير الزور.

أما وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”، نقلت عن مراسلها اليوم في دير الزور، قوله إن “قوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن قصفت قوات شعبية كانت تقاتل تنظيم “داعش” الإرهابي ومجموعات “قسد” شرق نهر الفرات ما أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء”.