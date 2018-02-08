كنعان: لإقرار الموازنة قبل نهاية شباط

أعلن أمين سر تكتل التغيير والاصلاح النائب ابراهيم كنعان أن عدم مناقشة مشروع موازنة 2018 بعد في مجلس الوزراء هو أمر خطير، معتبرا أنه اذا لم تحل الموازنة قبل آخر شباط هناك صعوبة في اقرارها قبل الانتخابات النيابية.

ولفت، في مؤتمر صحافي، الى أن الصرف على القاعدة الاثني عشرية يصح لشهر واحد فقط، موضحا أن عدم اقرار الموازنة له انعكاسات سلبية على مؤتمري باريس وروما ولا يمكن الذهاب اليهما بلا موازنة او مشروع يناقش وفق الاصول.

ودعا كنعان الحكومة لجلسات مستقلة مخصصة لبحث موازنة 2018، معتبرا أن المطلوب ارادة وهمة فعلية لاقرار الموازنة مع الاصلاحات التي اتخذ القرار بشأنها في الهيئة العامة وتعهدت الحكومة بها.