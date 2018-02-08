بالصورة.. هذه هي مراسيم ترقية الضباط

وقع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون صباح اليوم، مراسيم ترقية الضباط في الاسلاك العسكرية كافة، وهي الاتية:

– مرسوم رقم 2316 تاريخ 8 شباط 2018 يقضي بمنح ضباط قدما للترقية وترفيع عقداء في الجيش الى رتبة عميد.

– مرسوم رقم 2317 تاريخ 8 شباط 2018 يقضي بترقية ضباط في الجيش الى رتبة اعلى وحفظ حق بالقدم للترقية للبعض منهم.

– مرسوم رقم 2318 تاريخ 8 شباط 2018 يقضي بترقية ضباط اختصاص في قوى الامن الداخلي الى رتبة عميد.

– مرسوم رقم 2319 تاريخ 8 شباط 2018 يقضي بترقية ضباط في قوى الامن الداخلي الى رتبة اعلى.

– مرسوم رقم 2320 تاريخ 8 شباط 2018 يقضي بترقية ضباط في الامن العام الى رتبة اعلى.

– مرسوم رقم 2321 تاريخ 8 شباط 2018 يقضي بترقية ضابطين في الجمارك الى رتبة اعلى.

– مرسوم رقم 2322 تاريخ 8 شباط 2018 يقضي بترقية ضابط في امن الدولة الى رتبة اعلى.

– مرسوم رقم 2323 تاريخ 8 شباط 2018 يقضي بترقية ضابط في امن الدولة الى رتبة اعلى.

