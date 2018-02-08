توقيف عصابتين لترويج المخدرات في النبطية

تمكنت مديرية النبطية الاقليمية لأمن الدولة، بعد رصد ومتابعة، وفي أوقات مختلفة من توقيف عصابة لترويج وتعاطي المخدرات في مدينة النبطية وجوارها، تتشكل من 3 لبنانيين هم: ب.م ، وهـ.ج، وم.ط. وبعد التحقيق معهم سلمتهم المديرية المذكورة الى مكتب مكافحة المخدرات في الجنوب بناء لاشارة القضاء المختص.
ولاحقا، أوقفت المديرية عصابة ثانية لتعاطي وترويج المخدرات في النبطية مؤلفة من 6 أشخاص وهم ر.ك.، هـ.ح، ح.ع، و.أ، ح.ت، و ص.ع، وضبطت معهم كمية من حشيشة الكيف وسلمتهم الى مكتب مكافحة المخدرات في الجنوب، بناء لاشارة القضاء المختص.
وتمكنت المديرية الاقليمية لامن الدولة في النبطية من ختم احدى الصيدليات في منطقة النبطية بالشمع الاحمر، بناء لاشارة القضاء المختص لبيعها حبوبا مخدرة من دون وصفات طبية.
وفي مجال آخر، أوقفت مديرية النبطية الاقليمية لأمن الدولة السوري م. ز. في بنت جبيل لحيازته إجازات سوق مزورة وسلمته الى القضاء المختص لاجراء المقتضى القانوني بحقه.