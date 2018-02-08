بعد عفرين تأتي إدلب والتحركات الكبرى لم تبدأ

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن التحركات الكبرى والأساسية لم تبدأ بعد، متعهدا بحل مشكلة إدلب بعد الانتهاء من العملية العسكرية في منطقة عفرين.

وأكد أردوغان، في كلمة له بالمجمع الرئاسي في أنقرة، اليوم الخميس: “سنحل مشكلة إدلب عقب الانتهاء من عفرين، فنحن نريد عودة إخوتنا اللاجئين إلى ديارهم، وهم أيضا يرغبون في العودة إلى أراضيهم بأسرع وقت ممكن”.

وأضاف: “ما قمنا به حتى اليوم، لا يمكن اعتباره حتى جولات إحماء.. تحركاتنا وحملاتنا الكبيرة،” سننفّذها خلال المرحلة القادمة.

كما أعلن الرئيس التركي أن قوات بلاده ووحدات “الجيش السوري الحر” سيطرتا على مساحة 2000 كيلو متر مربع ضمن عملية “غصن الزيتون” بمنطقة عفرين حتى الآن.

وجدد أردوغان رفضه الحوار مع الرئيس السوري بشار الأسد، قائلا: “لن نتحاور مع الأسد الذي قتل مليون إنسان في سوريا”.

تجدر الإشارة إلى أن الجيش التركي وبالتعاون مع فصائل المعارضة السورية المسلحة ما يسمى بـ “الجيش السوري الحر”، ينفذ ما أطلق عليه عملية “غصن الزيتون” منذ الـ20 من يناير الماضي ضد المسلحين الأكراد في مدينة عفرين شمال غرب سوريا.

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