مطر: إذا ضحينا من أجل لبنان أنقذناه

لفت رئيس أساقفة بيروت ولي الحكمة المطران بولس مطر الى ان “وطننا العزيز لبنان، إذا ضحينا من أجله أنقذناه ووجدناه. نضحي بذواتنا ومصالحنا في سبيل الوطن وليس العكس أي أن نضحي بوطننا في سبيل ذواتنا ومصالحنا. هذه الأمثولة نأخذها اليوم في عيد مار مارون. نضحي وننال”.

وقال مطر خلال القداس الإلهي في مدرسة الحكمة في جديدة المتن : “كنيستنا متأثرة بحياة مار مارون الناسك ومحبته للناس طبعت في هذه الروحانية منذ كانت حتى اليوم. هي محبة للصلاة ولذكر الرب اينما كانوا. الموارنة يحبون الصلاة”.

وتابع مطر: “شعبنا عاش الصعوبات، لجأ إلى الجبال للمحافظة على إيمانه وعلى حريته، ولكن كان همه أن يكون مرتبطا مع الآخرين مستعدا للشراكة معهم من دون حدود. وشعبنا موجود في كل لبنان شمالا وجنوبا وشرقا وغربا لأنه أراد أن يرتبط بجميع اللبنانيين بقلب أبيض ويد بيضاء ممدودة للتعاون مع الجميع. هذا هو تراثنا صلابة في الإيمان ومحبة للرب وانفتاح على الآخرين على أساس أن نكون إخوة متضامنين. فنأخذ هذه الأمثولات التي تسير حياتنا ونعرف كيف نسير في مستقبلنا”.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

