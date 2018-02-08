إقفال صيدلية بالشمع الاحمر في النبطية !!

تمكنت مديرية النبطية الاقليمية لامن الدولة​، بعد رصد ومتابعة، وفي أوقات مختلفة من توقيف عصابة لترويج وتعاطي المخدرات في ​مدينة النبطية​ وجوارها، تتشكل من 3 لبنانيين هم: ب.م ، وهـ.ج، وم.ط. وبعد التحقيق معهم سلمتهم المديرية المذكورة الى ​مكتب مكافحة المخدرات​ في الجنوب بناء لاشارة ​القضاء​ المختص.

ولاحقا، أوقفت المديرية عصابة ثانية لتعاطي وترويج المخدرات في النبطية مؤلفة من 6 أشخاص وهم ر.ك.، هـ.ح، ح.ع، و.أ، ح.ت، و ص.ع، وضبطت معهم كمية من ​حشيشة الكيف​ وسلمتهم الى مكتب مكافحة المخدرات في الجنوب، بناء لاشارة القضاء المختص.

وتمكنت المديرية الاقليمية لامن الدولة​ في النبطية من ختم احدى ​الصيدليات​ في منطقة النبطية بالشمع الاحمر، بناء لاشارة القضاء المختص لبيعها حبوبا مخدرة من دون وصفات طبية.

وفي مجال آخر، أوقفت مديرية النبطية الاقليمية لأمن الدولة السوري م. ز. في ​بنت جبيل​ لحيازته إجازات سوق مزورة وسلمته الى القضاء المختص لاجراء المقتضى القانوني بحقه.

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