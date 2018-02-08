لبنانيون يتصدرون قائمة خبراء التجميل العرب للعام ٢٠١٧

إنجاز جديد حقّقه لبنان، بعدما احتل اربعة لبنانيين المراتب الاولى في قائمة “أندرسون كونسالتنس” العالمية المتخصصة في الاستشارات والتي اصدرت نتائج تقريرها ولائحة خبراء التجميل العرب للعام 2017.

وكان لافتا إعلانها فوز عدد من اللبنانيين في المرتبة الاولى من الفئات التي شملها التقرير، هم طبيب التجميل طوني نصار، مصمم الأزياء ايلي صعب، مصفف الشعر طوني مندلق ومنسقة الازياء مايا حداد، بينما احتل عدد آخر من اللبنانيين المراتب الثانية والثالثة في فئات أخرى.

وبحسب نتائج التقرير الذي يصدر سنوياً ويتحدث عن قائمة الخبراء العرب في عالم التجميل، احتلت 7 شخصيات عربية الصدارة في تخصصات مختلفة شملت جراحة التجميل، تجميل الأسنان، تصميم الأزياء،المكياج، تصفيف الشعر، تنسيق المظهر والفاشينستا.





وضمت اللجنة الاستشارية في أندرسون كونسالتانس ٣٦ خبيراً عربياً وعالمياً من الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا، فرنسا، لبنان، الإمارات، الصين، مصر، فلسطين والأردن. وتم الاختيار بحسب اللجنة وفق أسس ومعايير الشفافية، كما انها تضع نصب أعينها نتائج الاداء التفاعلي المنعكسة على الجمهور للشخص المرشح ونسبة المستفيدين مما يقدمه ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

والجدير ذكره ان الدكتور نصار حصد سابقاً هذا اللقب في مهرجانات دولية عدة، ولُقّب بسفير الجمال في لبنان وبصاحب الايادي الذهبية، وهو مرجع في الجراحة التجميلية في منطقة الشرق الاوسط. وكذلك المصمم صعب الذي حصل أيضاً على جوائز عالمية خلال مسيرته المهنية.

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