ساترفيلد عن الحريري : “شخص لا ينسى أبدا”

زار مساعد وزير الخارجية الأميركي ديفيد ساترفيلد بعد ظهر اليوم ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري في وسط بيروت، ترافقه السفيرة الأميركية في لبنان أليزابيث ريتشارد، في حضور وزير الثقافة غطاس خوري ومدير العلاقات العامة في مكتب الرئيس الشهيد عدنان فاكهاني، ووضع إكليلا من الزهر، كُتب عليه: “مع الاحترام من الولايات المتحدة الأميركية لصديق عظيم ومحب لوطنه لبنان”.

ودوّن ساترفيلد بالمناسبة كلمة في سجل الشرف عبّر فيها عن “الاحترام العميق الذي تكنّه الولايات المتحدة للرئيس الشهيد، والذي كانت حياته ومماته في خدمة لبنان”، مشيرا إلى أنه “شخص لا ينسى أبدا”.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

