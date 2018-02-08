فنيانوس: لإنشاء مرفأ دولي في الناقورة

أعلن وزير وزير الأشغال العامة يوسف فنيانوس، في مؤتمر صحافي، إنشاء مرفأ دولي في الناقورة، مؤكدا ان “الدولة تسعى لإحياء العمران في القرى المحاذية للحدود الجنوبية”، معتبرا ان “إنشاء المرفأ يوفر الكثير من الوظائف لأبناء المنطقة”.

واشار الى ان “الهدف من مشروع مرفأ الناقورة هو أن يكون مشروع مقاومة وهو أولوية في مواجهة الأطماع الإسرائيلية”، وقال: “يجب أن نبرهن في كل يوم للعدو أننا جاهزون للمواجهة”.

من جهة ثانية، اعلن فنيانوس انه تم تكليف دار الهندسة بوضع مخطط توجيهي لتوسيع مطار الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وقال “طلبنا المساعدة المالية من الحكومة لتحسين المطار”، لافتا الى “اننا نحتاج إلى 4 سنوات لإنجازه وسأطرح على الحكومة ما يمكن عمله بالمتوافر حاليا”.

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