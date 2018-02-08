عيد الحبّ ممنوع في هذه الدولة!

منعت باكستان أي خطوات تروّج لعيد الحب أو التغطية الإعلامية لمثل هذه الأحداث للسنة الثانية على التوالي بعد أن قضت المحكمة بأن احتفالات عيد الحب لا تتماشى مع تعاليم الإسلام.

وأصدرت هيئة تنظيم الإعلام الإلكتروني في باكستان تحذيرا يوم الأربعاء لمحطات التلفزيون والإذاعة من بث أي أحداث تتعلق بعيد الحب.

وقالت الهيئة “لن يقام أي حدث على المستوى الرسمي أو في أي مكان عام”.

وفرضت محكمة إسلام اباد العليا الحظر العام الماضي بعد دعوى من مواطن قال إن الاحتفالات مستوردة من الغرب و”تتنافى مع تعاليم الإسلام”.

البلد الذي يبلغ عدد سكانه 208 ملايين شهد أيضا نشاطا سياسيا كبيرا من جانب جماعات متشددة، الأمر الذي أثار رد فعل عنيف ضد هذه الاحتفالات التي يصفها البعض بأنها غير أخلاقية.

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