سورية تطالب بإدانة ما وصفته بــ”المجزرة”

وصفت وزارة الخارجية السورية الضربة الجوية الأمريكية على قوات سورية في دير الزور بأنها عدوان جديد وجريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.

وبحسب “سانا”، وجهت وزارة الخارجية والمغتربين رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي حول “المجزرة الوحشية” التي ارتكبتها قوات ما يسمى “التحالف الدولي” التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية فجر اليوم في ريف دير الزور.

وقالت وزارة الخارجية في الرسالة إن “هذا العدوان الجديد الذي يمثل جريمة حرب وجريمة ضد الانسانية ودعما مباشرا وموصوفا للإرهاب يؤكد طبيعة النوايا الأمريكية الدنيئة ضد سيادة سورية ووحدة أرضها وشعبها”.

وطالبت الخارجية “بإدانة هذه المجزرة وتحميل التحالف الدولي المسؤولية عنها وإلزامه بوقف جرائمه واعتداءاته التي تسببت بمقتل وجرح آلاف المدنيين من آطفال ونساء وشيوخ وتدمير البنى التحتية والممتلكات العامة والخاصة”.

وأوضحت الخارجية بالقول: “تجدد الحكومة السورية المطالبة بحل هذا التحالف غير الشرعي بوصفه قوة حماية ومساندة ودعم للإرهاب وتؤكد أن مؤسساتها وقواتها ستواصل الاضطلاع بمسؤولياتها مهما بلغت التضحيات لمنع التحالف الأمريكي من تحقيق أهدافه الإرهابية المكشوفة ولضمان مواصلة التصدي لإرهاب تنظيمي “داعش” و”جبهة النصرة” وغيرهما من التنظيمات الإرهابية وداعميها وحفظ سيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة وسلامة أراضيها وشعبها.

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