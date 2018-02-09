بالصورة.. الاستخبارات السورية في قلب العاصمة السعودية !

نشرت صفحة “قوات النمر” على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” صورة تظهر رسالة كتب عليها مخابرات النمر من العاصمة السعودية الرياض وكتبت عليها: “نتتبعكم في كل مكان أنتم ومن يدعمكم من منبعكم إلى خاتمتكم تحت أقدامنا”.

يذكر أن “قوات النمر” ظهرات في الآونة الأخيرة بنفس الأسلوب من داخل قرى الميليشيات المسلحة في إدلب وحماة.

نتتبعكم في كل مكان انتم و من يدعمكم من منبعكم الى خاتمتكم تحت اقدامنا ..مخابرات النمر من الرياض والقااادم اعظمنرجو دعم المنشور بالتعليق و المشاركة #العمليات_العسكرية #بدعمكم_نستمر Publié par ‎عشاق النمر سهيل الحسن‎ sur jeudi 8 février 2018

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