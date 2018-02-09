أنقرة «تسخر» من برلمان أوروبا !

سخرت أنقرة بشد من قرار أصدره البرلمان الاوروبي بشأن العملية العسكرية التي يشنها الجيش التركي بمنطقة عفرين شمال غرب سوريا، وفقا لما ذكرت تقارير إعلامية الجمعة.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان مساء الخميس إن قرار البرلمان الاوروبي “هو والعدم سواء” معتبرة ان البرلمان “الذي يسمح” بتعليق شعارات حزب العمال الكردستاني قد “فقد مصداقيته منذ مدة طويلة”.

وأضافت ان قرار البرلمان الاوروبي “عبارة عن سلسلة من الادعاءات التي لا أساس لها وتم جمعها من مصادر مختلفة بهدف الانتقاد فقط”، وفقا لوكالة “كونا”.

وعن اعلان حالة الطوارئ بتركيا في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016 والتي دعا البرلمان الاوروبي في قراره الى إلغائها أكد البيان ان الاجراءات المتخذة في إطارها “تسير وفق القانون والالتزامات الدولية” لتركيا، وفقا لوكالة “كونا”.

وكان البرلمان الاوروبي أعرب أمس عن معارضته للتدخل العسكري التركي في (عفرين) واعتبر ان حالة الطوارئ المعلنة منذ يوليو 2016 “تستغل حاليا لزيادة خنق المعارضة المشروعة والسلمية”، ودعا إلى “إطلاق سراح جميع من اعتقلوا لمجرد قيامهم بعملهم المشروع”.

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