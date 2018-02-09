بعد صورته مع “نديم قطيش”.. عماد مرمل يوضح !

بعد اللغط الذي أثارتها صورة الاعلامي في “المنار” عماد مرمل والاعلامي نديم قطيش، كتب مرمل عبر صفحته الخاصة على “فيسبوك” توضيحاً جاء فيه: “منعا لأي استغلال أو تفسير في غير محله، يهمني التوضيح أن الصورة جرى التقاطها في لحظة عابرة خلال مشاركتي في احتفال صحيفة “النهار” بإصدار العدد الخاص “الكل في جربدة” بمشاركة قرابة 250 شخصية، وقد صادف مرور قطيش بجانبي، ما أثار فضول بعض الحاضرين الذين الحوا على التقاط هذه الصورة المشتركة”.

وأضاف: “هذه هي ظروف الصورة التي لا تحتمل الذهاب بعيدا في التأويل والاجتهاد، مع تقديري لمشاعر جمهور مخلص، أزعجته تلك اللقطة انطلاقا من حرصه على ثوابته، تماما كما احرص شخصيا عليها”.

بعد اللغط الذي أثارته الصورة مع نديم قطيش، ومنعا لأي استغلال أو تفسير في غير محله، يهمني التوضيح أن الصورة جرى التقاطها … Publié par Imad Marmar sur jeudi 8 février 2018