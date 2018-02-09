زهران: التاريخ سيحفظ “العملاق والقزم”

أقامت حركة “أمل” في اقليم جبل عامل لقاء سياسيا لمناسبة ذكرى انتفاضة 6 شباط مع رئيس مركز الإرتكاز الإعلامي الأستاذ سالم زهران في مركز باسل الأسد في صور، بحضور النائب علي خريس، المسؤول التنظيمي لإقليم جبل عامل المهندس علي اسماعيل، رئيس اتحاد بلديات قضاء صور المهندس حسن دبوق وفعاليات وقيادات حركية.

بعد النشيد الوطني ونشيد حركة “أمل” وتعريف من المسؤول الثقافي في المنطقة الأولى حسن الدر، تحدث زهران عن الأزمة العاصفة التي شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة وتطاول من تطاول، مستشهدا بقول للزعيم أنطون سعادة “ما قدر لأحد أن يهين سواه قد يهين المرء نفسه أحيانا”، فرد بدوره “من تطاول على الرئيس بري لم يهن الرئيس بري بل أهان نفسه والتاريخ سيحفظ “العملاق والقزم”.

وتابع: “العدو الإسرائيلي أثبت اليوم خلفية الصراع الحقيقي على بلوكات النفط، وأنه منذ سنوات هناك من همس في أذن بعض اللبنانيين أن لا تقتربوا من بلوكات الجنوب الأمر الذي أثبته البدء ببلوكات الشمال قبل الجنوب، وكان نتيجتها اليوم مطالبة العدو بها باعتبارها حقا لهم”، مؤكدا أن “هذا الأمر ليس طائفيا إنما مسألة وطنية بإمتياز”.

وقال: “أن بلوك 9 لبناني وبلوك 8 لبناني وكما قال الرئيس بري لن نسمح لهم بأخذ ولو كوب ماء من أراضينا”.

أضاف: “لا تجعلوا أحد يخوفكم من الحرب، ولكن إذا قال العدو اهدأوا، فعلينا أن نتجهز للحرب، ولا تصدقوا أن اسرائيليا سيأتي بعد اليوم الى بيروت، وكل محاولات التفاوض مرفوضة سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، لكن لا تسمحوا لأحد أن يدخلكم بحرب نفسية، وهذه الحرب لن تقع وإذا وقعت “يا أهلا بالحرب” أولسنا قوما اعتدنا الموت في سبيل الحياة، أولسنا أحفاد القائل أبالموت تهددني يا ابن الطلقاء، فدعكم من كوابيس الحرب ولا تفكروا فيها”.

وختم بالحديث عن الانتخابات التي هي “استفتاء ضروري وخير الناس أنفعهم للناس”، مشيرا الى “حسنات الإنتخابات، الحسنة الأولى في القانون النسبي الذي لا يسمح لأحد بأن يختزل أحدا والحسنة الثانية هي الصوت التفضيلي لاختيار الأفضل، فإذا لم تجد من يستحق هذا الصوت التفضيلي فلا تختره، لكن صوت للائحة لتعطي الخيار السياسي دون تفضيل أحد، لكن إذا وجدت من هو مفضل فاختره وميزه”.

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