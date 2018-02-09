كمين أوقع بتاجر مخدرات

تمكن المكتب الاقليمي لمكافحة المخدرات في الجنوب من توقيف احد كبار تجار المخدرات في الجنوب “علي ح.” الصادرة في حقه عشرات مذكرات التوقيف الغيابية، بعد عمليات رصد استمرت حوالى الشهر، حيث نصبت له دورية من المكتب المذكور كمينا عند مفرق زفتا في منطقة النبطية، فعمد الى اطلاق النار على عناصر الدورية، ومن ثم حاول الفرار بسيارة تابعة للمكتب.

وبعد مطاردة واطلاق نار، تم توقيف المذكور مصابا حيث تم نقله الى مركز لبيب الطبي في صيدا ووضع تحت حراسة امنية مشددة.

اشارة الى ان الموقوف “علي.ح” كان يتخذ في فترة سابقة من حي الجورة في برج البراجنة مقرا لعملياته، لكن بعد التضييق عليه من قبل مكتب مكافحة المخدرات فر مع احد المروجين التابعين له “لؤي.ع” الى الجنوب، حيث اوقف الأخير في آب الماضي في منطقة الزرارية بعد كمين ومطاردة من قبل دورية من المكتب.