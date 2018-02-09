بسبب سلوك “غير محترم” لحزبه.. وزير ألماني غاضب !

انتقد وزير خارجية ألمانيا زيغمار غابرييل، السلوك “غير المحترم” لحزبه، وذلك تعليقا على احتمالية استبداله، في الوقت الذى يستعد فيه أعضاء الحزب للتصويت بشأن الانضمام إلى حكومة المستشارة أنغيلا ميركل الجديدة.

وتوصلت كتلة الاتحاد المحافظة التي تقودها ميركل والديمقراطيون الاشتراكيون إلى اتفاق، الجمعة، لتشكيل ائتلاف جديد سيتم طرحه على أعضاء الحزب الاشتراكي الديمقراطي للموافقة عليه.

ويعتزم زعيم الحزب الديمقراطي الاشتراكي مارتن شولتس، قيادة وزارة الخارجية التي شغلها زعيم الحزب السابق غابرييل، الذي يعد حاليا أحد أبرز السياسيين في ألمانيا، وفق ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.

وشكا غابرييل لصحيفة “فونكي” في تصريحات نشرت الجمعة، بشأن السلوك “غير المحترم” للحزب.

وقال إن الألمان يعتقدون أنه كان ناجحا، مضيفا: “إنني آسف لأن قيادة الاشتراكيين الديمقراطيين الجديدة لا تهتم بهذا التقدير العام لعملي”.

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