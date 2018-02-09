بالفيديو.. ناشطة “شبه عارية” تهاجم الرئيس الأوكراني

تم نشر مقطع فيديو على الإنترنت لهجوم من ناشطة “فيمن” أليسا فينوغرادوفا على الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو في النمسا.

ووقع الحادث على السجادة الحمراء. وعارضت ناشطة “فيمن” وصول بوروشينكو إلى هذا الحدث، بحسب ما نقلته قناة “رين تف”.

وقال التقرير: “إن الهدف من الهجوم هو إعلام المجتمع العالي بعدم جواز الوجود في الوسط الأرستقراطي للمتجول البدائي والاختلاسي بوروشينكو”.

ووفقا لوكالة “أونيان”، فإن زيارة الرئيس الأوكراني إلى النمسا تكلف حوالي 800 ألف هريفنيا (29.3 ألف دولار).

وفي وقت سابق، ذكر أن الزعيم الأوكراني وصل في زيارة عمل إلى النمسا، حيث زار فيينا مع زوجته.



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