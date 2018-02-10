سوريا تعلق على إسقاط الطائرة الاسرائيلية

أعلن مصدر عسكري سوري أن الدفاعات الجوية تصدت، فجر السبت، لمقاتلات إسرائيلية استهدفت إحدى القواعد العسكرية في المنطقة الوسطى، مؤكدا إصابة أكثر من طائرة إسرائيلية.

ونقلت وكالة “سانا” عن المصدر، قوله: “قام كيان العدو الإسرائيلي فجر هذا اليوم بعدوان جديد على إحدى القواعد العسكرية في المنطقة الوسطى وتصدت له وسائط دفاعنا الجوي وأصابت أكثر من طائرة”.

من جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي، تحطم مقاتلة “F-16” إسرائيلية بنيران سورية بعد أن قصفت أهدافا إيرانية في سوريا بحسب الرواية الاسرائيلية، مشيرا إلى أن الطيارين اللذين كانا على متنها نجيا وتم إجلاؤهما.

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