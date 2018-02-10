“القوات” في المتن: معركة تثبيت الحضور

وإذ يخوض وزير الإعلام، الذي يحظى على صدقية وحضور في الأوساط المتنية لخوض معركة صديقه آدي أبي اللمع، قرأ موقعنا معطيات معركة المتن الإنتخابية، وفقاً لما يلي:

1 ـ تسعى “القوات” إلى تحقيق اختراق أساسي في المتن لتثبيت حضورها الذي راكمته منذ سنوات وصولاً إلى اليوم، وكان لأبي اللمع فضل كبير في مأسسة حزب “القوات” في المتن الشمالي.

2 ـ ليس من السهل أن تدخل “القوات” إلى المتن، في ظل رفض كتائبي قوي، كون الرئيس أمين الجميّل ونجله النائب سامي من بعده، يرفضان أن يكون ل”القوات” حضور نوعي في المتن الشمالي.

3 ـ تدخل “القوات” عبر آدي أبي اللمع وحلفائه، إلى ساحة تتصارع فيها أعتى القوى السياسية المسيحية، فل”التيارالوطني الحر”حضور أساسي في المتن، والنائب ابراهيم كنعان يتنافس مع النائب سامي الجميّل على المركز الماروني الأول، وحزب الكتائب له حضور تاريخي في المتن، وكذلك الحزب القومي وحزب الطاشناق، إلى جانب شخصيات مستقلة أبرزها النائب ميشال المر، الذي لا يزال في مرحلة البحث عن لائحة ينضم إليها، بالأخص بعدما خسر معركته في بلدته وخراج بلدة المتين منذ أيام، والتي طالما أخذها لأمد طويل إلى التسويف.

4 ـ تحشد “القوات” كل محازبيها ومناصريها والمؤيدين المحايدين من اجل تركيب لائحة في المتن تؤمّن وصول مرشّح أو أكثر إلى الندوة البرلمانية، وتلاقي تفاعلاً حقيقياً من أبناء المتن مع خطاب سمير جعجع الذي يلتزم الخط السيادي، ويجاهر بمواجهته للسلاح غير الشرعي، ولأي قرارات تتعلّق بالفساد داخل الدولة، في حين أن سواه من المعارضين ومن خارج الحكومة، يكتفون بالتلميح من دون التوضيح حول هذا الموضوع.

وفي الختام، تقول مصادر مواكبة لمعركة المتن الإنتخابية، بأن هذه المعركة بالنسبة ل”القوات” هي أساسية لجهة تسييل شعبيتها في البرلمان المقبل.

