بالصورة: مكافأة نصف مليون ليرة سورية للجندي الذي أسقط الطائرة الإسرائيلية

10 فبراير, 2018 - 10:16 صباحًا المصدر: رصد خاص-الحدث نيوز
بالصورة: مكافأة نصف مليون ليرة سورية للجندي الذي أسقط الطائرة الإسرائيلية

نشر محامي سوري يدعى “إحسان حسن” عبر صفحته الرسمية في فيسبوك إعلاناً عن تقديمه مكافأة قدرها نصف مليون ليرة سورية سيقدمها للجندي السوري الذي أطلق صاروخ الاستهداف الذي أسقط الطائرة الإسرائيلية.

وتفاعل النشطاء السوريون مع الخبر حيث تناقلوه بسرعة كبيرة، بينما يبدو من خلال رصد الحدث نيوز لصفحات السوريين على مواقع التواصل الاجتماعي أن الفرحة عارمة بالرد السوري وإسقاط الطائرة الاسرائيلية، خصوصاً أنهم يطالبون حكومة بلادهم بالرد على الغارات الاسرائيلية المتكررة منذ أول الأزمة السورية عام 2011.

المصدر: رصد خاص-الحدث نيوز

المصدر: رصد خاص-الحدث نيوز
10 فبراير, 2018

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