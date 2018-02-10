العدوان الإسرائيلي على سوريا مستمر

أعلن جيش العدو الإسرائيلي أن طائراته شنت اليوم غارات واسعة على منظومات الدفاع الجوي السورية وأهداف إيرانية في سوريا.

وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي افيخاي أدرعي على حسابه الرسمي في “فيسبوك” أن المقاتلات الإسرائيلية طالت 12 هدفا منها 3 بطاريات تابعة لقوات الدفاع الجوي السورية، و 4 أهداف إيرانية.

وأكد مسؤول الاحتلال العسكري أن المقاتلات تعرضت لنيران مضادة مما أسفر عن تفعيل صافرات الإنذار في الساعة الأخيرة، مضيفا أن القوات الإسرائيلية جاهزة لمختلف السيناريوهات وستواصل التحرك وفق الحاجة وبتصميم من أجل التصدي لـ”محاولات الاعتداء الإيرانية والسورية وخرق السيادة الإسرائيلية”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي إغلاق المجال الجوي شمال البلاد، بعد إسقاط طائرة حربية إسرائيلية بنيران سورية بعد استهدافها موقعا في المنطقة الوسطى في سوريا.

وأكدت مراسلتنا سماع دوي صفارات الإنذار في هضبة الجولان من الجانب الإسرائيلي.

وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يجري مشاورات أمنية منذ بدء الأحداث وهو يصادق على العمليات التي يقوم بها جيش الدفاع. وأضافت أنه يتم إطلاعه باستمرار على تفاصيل المجريات ويقوم بمتابعتها عن كثب، بالإضافة إلى إطلاع أعضاء المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية على تفاصيل الأحداث الجارية.

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