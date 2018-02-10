في تطور مهم ولافت.. تسلسل الأحداث بعد إسقاط سوريا مقاتلة إسرائيلية

في تطور مهم ولافت، أسقطت الدفاعات الجوية السورية مقاتلة إسرائيلية قصفت أهدافا عسكرية داخل سوريا فجر السبت، وفيما يلي تسلسل الأحداث وفقا للترتيب الزمني:

– الجيش الإسرائيلي يرصد طائرة مسيرة إخترقت مجاله الجوي فجر يوم السبت.

– مروحية “أباتشي” إسرائيلية تسقط الطائرة بلا طيار، والجيش الإسرائيلي يقول إنها إيرانية أطلقت من سوريا واخترقت الأراضي الإسرائيلية.

– ردًّا على اختراق الطائرة الإيرانية بلا طيار للأجواء الإسرائيلية، نفذ سلاح الجو الإسرائيلي غارة على أهداف قال إنها إيرانية في المنطقة الوسطى في سوريا (مطار تيفور العسكري) مكان إطلاق الطائرة بلا طيار.

– الدفاعات الجوية السورية تتصدى للمقاتلات الإسرائيلية وتصيب إحداها.

– إطلاق صافرات الإنذار في هضبة الجولان المحتلة.

– الجيش الإسرائيلي يعلن إسقاط إحدى مقاتلاته من نوع “F-16” وإجلاء طياريها وأن إصابة أحدهما خطيرة.

– إسرائيل تعتبر الحادث هجوما إيرانيًا على سيادتها.

– إسرائيل تصعد وتقصف مرة ثانية أهدافا في سوريا والدفاعات الجوية السورية تتصدى.

– سلاح الجو الإسرائيلي يشن غارة ثالثة ويعلن قصف 12 هدفا منها 3 بطاريات دفاع جوي سورية و4 أهداف إيرانية قرب دمشق.

– رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يجري مشاورات أمنية منذ بدء الأحداث ويصادق على استمرار العمليات وفقا للحاجة.

– إسرائيل تطلب تدخل روسيا لمنع التصعيد في المنطقة.

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