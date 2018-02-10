وئام وهاب: كلنا سوريون

10 فبراير, 2018 - 12:30 مساءً المصدر: رصد الحدث نيوز
وئام وهاب: كلنا سوريون

“كلنا سوريا في مواجهة العدوان”، عبارة اختصر من خلالها رئيس حزب التوحيد العربي “وئام وهاب” موقفه من الرد السوري على الاعتداءات الاسرائيلية، وأضاف “وهاب” خلال تغريدة له: “وكلنا سوريون في الدفاع عن أرض الشام”.

ويعبر موقف “وهاب” عن حالة الفرح التي تجتاح الشارع العربي المقاوم تجاه الرد السوري المستمر على العدوان الاسرائيلي الذي يستهدف العاصمة السورية دمشق منذ فجر اليوم السبت 10-2-2018، والذي لم تصدر المعارضة السورية أي بيان إدانة له حتى ساعة اعداد هذا الخبر بينما تنشغل الميليشيات المسلحة التابعة لها باستهداف العاصمة السورية بقذائف الهاون بالتزامن مع الاعتداءات الاسرائيلية.

المصدر: رصد الحدث نيوز
10 فبراير, 2018

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