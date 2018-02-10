الخارجية اللبنانية تدين العدوان الإسرائيلي على سوريا

10 فبراير, 2018 - 1:18 مساءً المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
الخارجية اللبنانية تدين العدوان الإسرائيلي على سوريا

أدانت وزارة الخارجية اللبنانية في بيان “الغارات التي تعرضت لها الجمهورية العربية السورية”، مؤكدة حق الدفاع المشروع مقابل اي اعتداء إسرائيلي.

 واشارت الى “ان وزير الخارجية والمغتربين أعطى تعليماته يوم الخميس في 8/2/2018 إلى بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك لتقديم شكوى إلى مجلس الأمن بحق إسرائيل لإدانتها وتحذيرها من مغبة إستخدامها الأجواء اللبنانية لشنّ هجمات على سوريا”، مضيفة أن “مثل هذه السياسة العدوانية التي تمارسها إسرائيل تهدد الاستقرار في المنطقة، لذلك تطلب الوزارة من الدول المعنية كبح جماح إسرائيل لوقف اعتداءاتها“.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
10 فبراير, 2018

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