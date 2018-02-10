الاحتلال الإسرائيلي: مايحدث أقل من حرب وأكثر من مواجهة

قالت وكالة سبوتنيك الروسية نقلاً عن مصدر عسكري سوري:«إن سوريا أسقطت 6 صواريخ اسرائيلية استهدفت مواقع سورية اليوم 10-2-2018».

بينما قال جيش الاحتلال الاسرائيلي:«إننا لانرغب بالمواجهة»، وذلك بعد تصريح مشابه قبل ساعات جاء فيه إن اسرائيل مستعدة لجباية الثمن الباهظ من كل من يمس بها ومع ذلك لن نتجه الى التصعيد.

وسائل إعلام نقلت عن مصادر اسرائيلية تعليقاً رسميا على تطورات الجنوب السوري قولها إن مايحدث الآن “«أقل من حرب وأكثر من مواجهة».

بينما قال سفير الاحتلال في موسكو:«إن ممارسات حزب الله في سوريا يجب أن تتوقف».

أيضاً نقلت وسائل الإعلام الاسرائيلية عن الجيش الاسرائيل قوله:«إن الجيش السوري والإيراني يلعبان بالنار».

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