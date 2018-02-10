اسرائيل تطالب روسيا وأميركا بالتدخل و”نتنياهو” يمنع الوزراء من الحديث

قالت وسائل الإعلام الاسرائيلية قبل قليل إن الاحتلال طالب روسيا وأميركا بالتدخل لمنع التصعيد في المنطقة.

كما أشارت هذه الوسائل إلى أن رئيس وزراء الاحتلال “بنيامين نتنياهو” طالب وزراء حكومته بعدم التحدث نهائياً عن موضوع اسقاط الطائرة من قبل الدفاعات الجوية السورية.

وكانت المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي قد صرح أن اسرائيل مستعدة لجباية الثمن الباهظ من كل من يمس بها ومع ذلك لن نتجه الى التصعيد .

يذكر أن الدفاعات الجوية السورية أسقطت طائرة اسرائيلية متكررة صباح اليوم في حادثة هي الأولى من نوعها في ظل اعتداءات اسرائيل على سوريا خلال السنوات الماضية.

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