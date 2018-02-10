تحية من الحريري إلى القاضية متى

وجه رئيس الحكومة سعد الحريري “تحية لقاضي التحقيق في الشمال الرئيسة جوسلين متى”.

وقال الحريري عبر حسابه الخاص على “تويتر”: “تحية لقاضي التحقيق في الشمال الرئيسة جوسلين متى. حكمها على الشبان في قضية السيدة مريم، وإلزامهم بحفظ سورة عمران من القرآن الكريم، قمة في العدالة وتعليم المفاهيم المشتركة بين المسلمين والمسيحين”.

تحية لقاضي التحقيق في الشمال الرئيسة #جوسلين_متى. حكمها على الشبان في قضية السيدة مريم، وإلزامهم بحفظ سورة آل عمران من القرآن الكريم، قمة في العدالة وتعليم المفاهيم المشتركة بين المسلمين والمسيحين. — Saad Hariri (@saadhariri) February 10, 2018

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