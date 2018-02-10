باسيل: أطلقنا حق لبنان في النفط

أكد رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل أننا “أطلقنا حق لبنان في النفط وحررناه من الإعتقال السياسي الخارجي والداخلي، الخارج يريد افقارنا كدولة لربطنا به سياسيا والداخل يريد أن نكون فقراء كشعب لكي نبقى مربوطين بهم إنتخابيا وخدماتيا وسياسيا” مضيفا أننا “حررنا لبنان واللبنانيين بأن يستعيدوا ثرواتهم، وتنورين ثروة من ثرواتنا الطبيعية”.

وتابع باسيل في العشاء السنوي التي أقامته هيئة تنورين قائلاً: “عشاؤنا هذا العام صادف على أبواب الإستحقاق النيابي، وهناك قانون انتخاب جديد وصوت تفضيلي، ويجب أن نفكر بطريقة جديدة وأنا أمثل تنورين كما أمثل البترون وسائر قرى وبلدات القضاء وكل بلدات لبنان وكما أمثل بفكري ولبنانيتي كل لبناني منتشر في العالم”.

وأضاف: “صحيح أننا نخرج بتمثيلنا من واقع مناطقي لكننا نحمل مشروعا لبنانيا، ننتمي لعائلتنا بكل فخر ونتنافس بإنتمائنا لهذه العائلات وهذا الأمر مشروع في بلدة مثل تنورين، لكن في مشروعنا الكبير نخرج أكثر من إنتماءانا المناطقية، وعائلتنا التنورية الكبيرة هي أعلى من كل العائلات، وعائلتنا اللبنانية أعلى من الجميع”.

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