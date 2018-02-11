بالخريطة والتفاصيل: هكذا أسقطت الطائرة الإسرائيلية

نشر الإعلام الحربي المركزي، أمس السبت، خريطة توضيحية لعملية إسقاط المقاتلة الإسرائيلية F16 بنيران سورية.

وأظهرت الخريطة مكان تمركز الدفاعات الجوية السورية، في ريف دمشق، التي أطلقت صواريخ، قالت تقارير إعلامية إنها من نوع “إس-200″ سوفيتية الصنع” باتجاه مقاتلات إسرائيلية لدى رصد اختراقها للمجال الجوي السوري.

وتمكن أحد هذه الصواريخ من إصابة مقاتلة حربية فوق منطقة هضبة الجولان المحتلة، لكنها لم تسقط على عين المكان، بل واصلت الطيران إلى أن سقطت في منطقة الجليل شمال فلسطين، بحسب ما تبينه الصورة التي نشرها الإعلام الحربي المركزي.

وجاء إسقاط المقاتلة بعد اعتراض إسرائيل طائرة إيرانية مسيرة قالت إنها اخترقت أجواءها، وردا على ذلك، نفذ سلاح الجو الإسرائيلي غارة على أهداف قال إنها إيرانية في المنطقة الوسطى بسوريا، تحديدا مطار تيفور العسكري، مكان إطلاق الطائرة بلا طيار.

ثم قامت الدفاعات الجوية السورية بالتصدي للمقاتلات الإسرائيلية وإصابة إحداها، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل هجوما إيرانيا على سيادتها، فقامت بشن غارة ثانية قصفت خلالها 12 هدفا، منها 3 بطاريات دفاع جوي سورية، و4 أهداف إيرانية قرب العاصمة دمشق.

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