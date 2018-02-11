الأمم المتحدة تدعو إلى وقف فوري للتصعيد في سوريا

أعرب أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، السبت، عن قلقه من تدهور الأوضاع في سوريا وسقوط 1000 قتيل خلال أسبوع، ودعا إلى وقف فوري للتصعيد بعد الغارات الإسرائيلية الأعنف عليها.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوغاريك في بيان، إن غوتيريش “يتابع عن كثب التصعيد العسكري المقلق في سوريا والتوسع الخطير للنزاع خارج حدودها”.

وشدد غوتيريش على ضرورة التزام جميع الأطراف، في سوريا والمنطقة، بالقانون الدولي.

وقال دوغاريك، إن غوتيريش “يدعو الجميع إلى العمل من أجل وقف العنف، على نحو فوري وغير مشروط، وإلى ضبط النفس”.

وجاء في بيان الأمم المتحدة أن الشعب السوري يعاني من “أكثر الفترات عنفا في 7 سنوات من النزاع”.

وأشار البيان إلى أنه “تم الإبلاغ عن سقوط أكثر من ألف ضحية بين المدنيين جراء ضربات جوية في الأسبوع الأول من فبراير/ شباط وحده”.

كما دعا الأمين العام جميع الأطراف إلى التحرك بسرعة نحو تسوية سياسية وفقا لقرار مجلس الأمن 2254. وقال إن هذه التسوية هي السبيل الوحيد لوقف العنف وإنهاء معاناة الشعب السوري.

وقالت إسرائيل، أمس السبت، بعد شنها غارات “واسعة النطاق” إنها استهدفت مواقع “إيرانية وسورية” داخل الأراضي السورية، بعد اعتراضها طائرة من دون طيار في أجوائها قالت إنها إيرانية انطلقت من سوريا.

وردت دمشق بإسقاط إحدى المقاتلات الإسرائيلية من طراز “أف-16” ، وأكدت تل أبيب سقوطها في شمال إسرائيل وأصيب أحد طياريها الاثنين إصابة خطرة.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

