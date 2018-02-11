أميركا تؤيد العدوان الإسرائيلي

صرحت المتحدثة باسم الرئيس الأمريكي سارا ساندرس بأن البيت الأبيض يدعم إسرائيل في الحادث الذي وقع أمس السبت على الحدود السورية.

وجاء في بيان صدر عنها أمس السبت: “إن إسرائيل حليف ثابت للولايات المتحدة. وندعم حقها في الدفاع عن نفسها ضد القوات السورية والميليشيات التي تدعمها إيران في جنوب سوريا. وندعو إيران وحلفاءها إلى وقف الأعمال الاستفزازية وإلى السعي من أجل تحقيق السلام في المنطقة”.

كان المركز الصحفي لجيش إسرائيل أفاد أمس السبت بإسقاط مقاتلة “اف – 16” الإسرائيلية بعد تنفيذها غارة على المواقع العسكرية في سوريا.

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