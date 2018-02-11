جنبلاط: سياسية ترامب قد تُطلق يد إسرائيل

أشار رئيس اللقاء الديموقراطي وليد جنبلاط، في حديث لـ”المدن” إلى أنّ “تطورات كبيرة تلوح في الأفق، وقد تؤدي إلى إندلاع حرب، لا يمكن الفصل فيها بين المسارات بين لبنان وسوريا”، موضحًا أنّ “اسقاط هذه الطائرة، السبت، مؤشر يجب أن يؤخذ بالاعتبار”.

ويرى جنبلاط أن سياسية إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لجهة الضغط على إيران وحزب الله، ستؤدي إلى إضطرابات كبيرة، وقد تؤدي إلى إطلاق يد إسرائيل ضد لبنان وسوريا.

ولدى سؤال جنبلاط إذا ما كان الأميركيون جادين في هذا الضغط على إيران، يجيب: “إلى الآن لم نر عدم جدّية في الأمر. وإذا أردنا المقارنة بين ترامب وإدارة الرئيس السابق باراك أوباما، نجد أن أوباما لجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مرات عدة عن القيام بأي خطوة عسكرية. أما اليوم فلا يبدو أن ترامب يفعل ما فعله سلفه”.

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