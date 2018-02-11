مقتل 11 عسكرية تركي بضربة واحدة في عفرين

أعلن الجيش التركي في 3 بيانات منفصلة، اليوم السبت، تحييد 39 إرهابيا ومقتل 11 عسكريا تركيا في إطار عملية “غصن الزيتون” التي تجريها قواته في منطقة عفرين شمال غرب سوريا.

وجاء بيان صدر عن رئاسة الأركان العامة، إن القوات المسلحة التركية، حيّدت خلال عملية اليوم، 13 “إرهابيا” (في إشارة إلى مقاتلي عدد من المنظمات الكردية العاملة في المنطقة) ومسلحي تنظيم “داعش”.

وأضاف البيان أن 4 عسكريين أتراك قتلوا وأصيب اثنان آخران بجروح في إطار العملية المذكورة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت رئاسة الأركان، تحييد 11 “إرهابيا” ومقتل جنديين تركيين وإصابة 4 آخرين بجروح في عفرين. وقبل ذلك، أعلن الجيش، في بيان منفصل آخر، تحييد 15 “إرهابيا” ومقتل 3 عسكريين أتراك وإصابة 5 آخرين.

رئاسة الأركان أعلنت كذلك، في وقت سابق من السبت، سقوط مروحية مشاركة في العملية، ومقتل طيارين اثنين كانا على متنها.

وأعلن الجيش في بيان، اليوم السبت، “تحييد 15 إرهابيا” من أفراد حزب “الاتحاد الديمقراطي” ووحدات حماية الشعب (الكردية) وعناصر تنظيم “داعش”.

وفي 20 يناير/شباط، أعلن الجيش التركي بدء عملية “غصن الزيتون” في منطقة عفرين السورية، حيث تواجه القوات المسلحة التركية مقاتلين أكراد من “وحدات حماية الشعب” وأنصار حزب “الاتحاد الديمقراطي” الكردي، على اعتبارهم فرعا سوريا من “حزب العمال الكردستاني” المحظور في تركيا.

ودانت دمشق بشدة التدخل التركي في منطقة عفرين. ودعت موسكو، على خلفية الوضع هناك، جميع الأطراف إلى ضبط النفس واحترام سلامة الأراضي السورية.

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