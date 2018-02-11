انتحل صفة مطران.. هذا ما حل به !

صـدر عن المديرية العامـة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البـلاغ التالـي:

بتاريخ 8/2/2018 أوقفت دورية من شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، المدعو: _ هـ. ق. ( مواليد عام 1970، لبناني) لإقدامه على انتحال صفة رجل دين (المطران كاغام خاجريان) والاتصال بالمحكمة العسكرية بهدف المراجعة بعدد من الملفات.

بالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه، وقيامه بتزوير مجموعة من الأختام لشركات تجارية ومؤسسات دينية وأحزاب أرمنيّة (ضُبطت في داخل سيارته ومنزله الكائن في محلة برج حمود)، إضافةً إلى ضبط أوراق رسمية ومستندات عدّة.

كما اعترف بأنه كان يزوّر الأختام ليقوم بعدها بتقديم أوراق ومستندات مزوّرة إلى إدارات بعض الشركات والمؤسسات والمصارف، بهدف جمع التبرّعات لصالح مؤسسات دينية وخيرية، من دون علم هذه الأخيرة بذلك، حيث كان يعمل على الإستيلاء على الأموال لصالحه الخاص.

بناءً على إشارة القضاء المختص، تعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورته، وتطلب من الذين وقعوا ضحية أعماله وتعرّفوا إليه، الحضور إلى مركز مفرزة الجديدة القضائية في وحدة الشرطة القضائية، الكائن في مجمع الجديدة بالقرب من قصر عدل الجديدة، أو الإتصال على أحد الرقمين التاليين: 900391/01 أو 901203/01 ، تمهيداً لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.