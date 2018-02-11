بعد تعرّضه لعضة كلب.. حرب يطالب بفتح تحقيق بقضية وفاته

أعرب النائب بطرس حرب عن “ألمه العميق جراء الفاجعة التي ألمت بأهالي بلدة شكا بسبب وفاة الشاب إيلي نافعة الذي تعرض لعضة كلب مصاب بداء الكلب”.

وأكد وقوفه الى جانب عائلة ايلي في مصابها الأليم، وطالب وزير الصحة العامة والنيابة العامة الاستئنافية بفتح تحقيق فوري لمعرفة أسباب وفاة الشاب نافعة الذي كان نقل الى المستشفى الحكومي في طرابلس لتلقي العلاجات الطبية الحديثة اللازمة لهذه الحالة، غير انه لم يعط على ما يبدو العلاج المطلوب والكافي ما ادى الى وفاته وهو ابن العشرين سنة من العمر والوحيد لوالديه.

وتساءل حرب: “هل يعقل ان يموت في لبنان شخص من داء الكلب في القرن الحادي والعشرين؟”.