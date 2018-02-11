باحث مصري: صاروخ “إس200” قلب الطاولة على إسرائيل

أكد الباحث المصري في العلاقات الدولية بجامعة نيجني نوفجورود الروسية الدكتور عمرو الديب، أن سيناريو إدخال الجنوب السوري في صراع جديد أجهضه صاروخ “إس – 200” السوفيتي وبأقل الإمكانيات

وأوضح الدكتور عمرو الديب في تصريحات خاصة لـ”RT”، أن الجيش السوري أثبت أنه قادر على صد الإنتهاكات الإسرائيلية المتكررة للمجال الجوي السوري التي تستهدف ضرب أهداف عسكرية سواء سورية أو إيرانية، وبإسقاط الطائرة الإسرائيلية “F-16” عن طريق صاروخ سوفيتي، يؤكد للعالم أن الأسلحة السوفيتية ما زالت قادرة على إثبات جدارتها في مواجهة أحدث الطائرات الأمريكية.

وأضاف الديب أنه من الممكن أن نعتبر إسقاط هذه الطائرة هو نجاح للأسلحة السوفيتية – الروسية، كما هو نجاح للجيش السوري في مواجهة أمهر الطيارين الإسرائيليين، وأحدث الطائرات الأمريكية.

وشدد على أن محاولة إسرائيل تأجيج الصراع في الجنوب السوري يرجع لزيارة بنيامين نتنياهو إلى مرتفعات الجولان منذ أيام، وإلى الرفض الإسرائيلي القاطع للوجود العسكري الإيراني في سوريا.

وأشار الباحث المصري إلى أن إسقاط طائرة إسرائيلية ليس أمرا معتادا، لذلك ستكون هناك نتائج خطيرة لهذه العملية، وهذه النتائج استشفتها القيادة الروسية والتي رأينا تحذيرها لأي صراع يهدد التواجد العسكري الروسي في سوريا.

وكانت قوات الدفاع الجوي السوري قد أسقطت، أمس السبت، مقاتلة إسرائيلية من طراز “F-16” بسلاح أصاب أحد أكثر المقاتلات الحربية تطورا في العالم.

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