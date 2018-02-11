إيران: إسقاط الطائرة الإسرائيلية سيغير قواعد الاشتباك بالمنطقة

اعتبر أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، أن إسقاط الدفاعات الجوية السورية المقاتلة الإسرائيلية يوم أمس السبت، يشير إلى أن أي خطأ ترتكبه إسرائيل في المنطقة لن يبقى من دون رد.

وقال شمخاني، في لقاء خاص، مع “RT”، على هامش مشاركته في مسيرة حاشدة بمناسبة الذكرى التاسعة والثلاثين لانتصار الثورة الإسلامية في إيران: “إن إسقاط الطائرة الإسرائيلية من قبل المضادات السورية غيّر معادلة عدم توازن القوى في المنطقة”.

ونفى أن يكون هناك أي دور لإيران في إسقاط الطائرة الإسرائيلية التي كانت تشن غارة على مواقع في سوريا، وقال إن الدفاعات الجوية السورية هي التي أسقطت هذه الطائرة التي اخترقت الأجواء السورية واعتدت على سيادة البلاد.

يذكر أن طائرة حربية من طراز “أف — 16” سقطت صباح أمس السبت، في المنطقة الواقعة بين مدينتي حيفا والناصرة بعد أن استهدفتها الدفاعات الأرضية السورية، وذلك بعد استهداف سلاح الجو الإسرائيلي لطائرة مسيرة بدون طيار زعم أنها إيرانية واخترقت المجال الجوي الإسرائيلي عند هضبة الجولان السوري المحتل.