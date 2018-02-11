آلان عون: “يا حرب يا زلزال يوقف الانتخابات”

أشار عضو تكتل “التغيير والإصلاح” النائب آلان عون إلى أن السيطرة الكلية لسلاح الطيران الحربي ال​إسرائيل​ي على المنطقة سقط بالأمس في ​سوريا​، وهذا الموضوع حافذ إضافي لعدم خوض الحرب، موضحا أنه في السابق لم يكن هناك من يقف بوجههم أما اليوم الحرب لم تعد نزهة لا سيما في الجو، وهذا الموضوع يحدث المزيد من التوازن. قائلاً “نحن لا نريد حربا لا في الداخل ولا ضد اسرائيل، واصلا اسرائيل كانت دائما في حالة المعتدية على لبنان. اضاف “لبنان الرسمي لا يدعو لازالة اسرائيل من الوجود ولا للتطبيع مع إسرائيل، ونحن نقف وراء الفلسطنيين في عملية السلام في المنطقة.

وأكد عون في حديث تلفزيوني، ان الانتخابات قائمة في موعدها وأؤيد قول الرئيس ​نبيه بري​ “يا حرب يا زلزال يوقف الانتخابات”، ومن غير المقبول ابقاء التشكيك لدى الناس حول الانتخابات، واوضح انه لا يوجد اي اعتبارات سياسية للتمديد للانتخابات. ولفت الى ان “حزب الله” لعب دورا إيجابيا في حل الأزمة الأخيرة، وتطور الأحداث في الشارع كان جرس إنذار للجميع قد يجر البلد الى مكان آخر ما إستدعى إتصالات ووعياً لدى الجميع لإحتوائها.