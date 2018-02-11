لبنان على موعد مع طقس ماطر ومثلج ؟

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في إدارة الطيران المدني أن يكون الطقس غداً الاثنين غائماً إجمالاً، مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة، وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار خفيفة ومتفرقة أحياناً بخاصة على المرتفعات، ومن المتوقع أن تصبح شاملة ليلاً وتشتد حدتها بعد منتصف الليل، مع احتمال حدوث برق ورعد. وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: تنحسر الكتل الهوائية الدافئة التي تسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط، حيث يتأثر لبنان بمنخفض جوي، ممّا يؤدي الى طقس متقلب وماطر.

– الطقس المتوقع في لبنان:

اليوم الأحد: غائم، مع ظهور طبقات من الغبار، ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة خلال النهار، مع ارتفاع نسبة الرطوبة، تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ اعتبارا من بعد الظهر، وتشتد سرعة الرياح فتقارب ال 70كلم/س، يتكون الضباب على المرتفعات، تتساقط الأمطار الخفيفة المتفرقة والموحلة مساء.

الإثنين: غائم اجمالاً، مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة، وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار خفيفة ومتفرقة أحيانا خاصة على المرتفعات، ومن المتوقع أن تصبح شاملة ليلا وتشتد حدتها بعد منتصف الليل، مع احتمال حدوث برق ورعد.

الثلاثاء: غائم جزئياً الى غائم أحياناً، مع انخفاض اضافي وبسيط بدرجات الحرارة، وتساقط أمطار متقطعة تشتد غزارتها أحياناً، مع حدوث برق ورعد، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر وما فوق، تخف الأمطار والثلوج تدريجياً ابتداء من المساء، حيث ينحسر المنخفض الجوي شرقاً.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 10 الى 23 درجة. فوق الجبال من 6 الى 21 درجة. في الارز من -1 الى 11 درجة. في الداخل من 6 الى 19 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة، سرعتها بين 10 و40 كلم/س، يشتد مساء فيقارب ال 70كلم/س.

– الانقشاع: متوسط يسوء محلياً على المرتفعات.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45 و80 %.

– حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 18°م.

– الضغط الجوي: 1012 HPA أي ما يعادل: 759 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 06,27 وساعة غروب الشمس: 17,18.

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