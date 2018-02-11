LBC: عدوان سوري على ريف دمشق.. “من أنتم”!

أثار خبر لفضائية الـLBC استهزاء وسخرية النشطاء السوريون الموالون للدولة السورية، حيث قالت القناة في خبر عاجل لها: “سماع دوي انفجارات وعدوان سوري جديد على ريف دمشق”.

والذي أثار استهزاء النشطاء أكثر هو أن الـLBC أوردت خبرها نقلاً عن الإخبارية السورية وهي إحدى المحطات الموالية للحكومة السورية وتبث من دمشق.

وقال أحد النشطاء ممن رصد الحدث نيوز صفحاتهم: “الله يرحم القذافي من أنتم؟”، بينما علق آخر: “عدوان سوري ولا اسرائيلي شوفولنا القصة حشيش المحرر تبع المحطة مضروب شكلو”، بينما قال ثالث: “عدوان سوري على ريف دمشق ونقلا عن الاخبارية كمان ارجوكم لم نعتد في سوريا مثل هذا الضحك والفرح منذ سنوات يعني خبر الـLBC غطى على قصة الطيارة”، وقال رابع: “الـLBC أبهرتنا حقاً”.

المصدر: رصد خاص-الحدث نيوز

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