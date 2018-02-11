جيش الاحتلال يتهم إيران بإنشاء قاعدة جوية قرب تدمر

شدد الجيش الإسرائيلي على أن الحرس الثوري الإيراني يتخذ قاعدة جوية له من مطار “T4” العسكري (المعروف أيضا باسم التياس) في ريف حمص الشرقي.

وأشار الجيش الإسرائيلي في بيان أصدره ليلة أمس إلى أن “فيلق القدس”، وحدة النخبة في الحرس الثوري، تسلم منذ زمن بعيد إدارة المطار الواقع غربي مدينة تدمر الأثرية، بدعم من العسكريين السوريين وبالسماح من قبل سلطات دمشق.

ونشر الجيش صورا قال إنها تظهر طائرة إيرانية مسيّرة في مطار “T4”.

ونقلت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” عن مسؤول عسكري إسرائيلي طلب عدم الكشف عن اسمه قوله إن الحرس الثوري يستخدم المطار لنقل أسلحة حديثة إلى عناصر آخرين في “محور المقاومة” الذي يضم الجيش السوري و”حزب الله” والفصائل الشيعية المدعومة إيرانيا.

واعتبر المسؤول ذلك جزءا من عملية حشد القوات ضد إسرائيل.

وجاءت هذه التصريحات على خلفية شن إسرائيل أمس السبت أوسع غارات جوية على أهداف عسكرية في سوريا منذ عام 1982.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن الغارات شنت بعد إسقاط طائرة إيرانية مسيرة أطلقت من مطار التيفور واخترقت أجواءها، وفندت دمشق وطهران هذه الادعاءات.

وتمكنت قوات الدفاع الجوي السورية من إصابة إحدى المقاتلات المهاجمة، وهي من طراز “إف-16″، مما أسفر عن تحطمها في الأراضي الإسرائيلية وإصابة أحد طياريها بجروح خطرة.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

