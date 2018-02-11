المرعبي: شكراً للإمارات

اعتبر وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي خلال مراقفته السفير الاماراتي في لبنان حمد سعيد الشامسي في جولة له على المنية وقرى بلدات سهل عكار من أجل توزيع حصص غذائية على النازحين السوريين من الامارات أن “ما نراه اليوم هو مشهد خير من دولة الامارات الحريصة على تقديم مساعدات سريعة وعاجلة للاخوة النازحين وبعض الارامل في منطقة سهل عكار، وذلك بطريقة ممنهجة وفق قوائم تم العمل عليها بالتنسيق مع البلديات والمخاتير”.

وشكر المرعبي الامارات “التي تقف دائماً إلى جانب لبنان وتعيش هموم أهله كما النازحين السوريين وبادرت فوراً لتلبية نداء الاستغاثة التي أطلقته الوزارة وقررت تخصيص 5000 حصة غذائية”، معتبراً أن “وجود الشامسي اليوم دليل اهتمام كبير جدا بالنازحين الذين مضى على وجودهم سبع سنوات في لبنان وهم يعانون من ظروف صعبة بسبب الحاجات المتزايدة”.

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