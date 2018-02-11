باسيل: الظلم لحق بنا أينما حللنا

اعتبر وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل امام ابناء الجالية اللبنانية في قبرص، “ان اللبنانيين انتشروا في كل العالم عندما ضاقت عليهم المساحة والحرية في لبنان، واتى البعض منهم الى قبرص التي نشكرها على استضافتهم”.

وتوجه الى الموارنة القبارصة الذين ارغموا على ترك قراهم في الشمال بالقول:”ان الظلم لحق بنا أينما حللنا ولكننا واجهناه بالصمود والنجاح، ونتمنى لكم المزيد من المقاومة والقدرة على الصمود لان بصمودكم تستعيدون حقوقكم وقراكم كما فعلنا في لبنان، اذ أننا صمدنا ونستعيد حقوقنا، وسنقاوم كي نستعيد تلك الحقوق بالكامل”.

واضاف خلال مأدبة غداء أقامتها مطرانية الموارنة في قبرص: “نحن الى جانبكم من خلفية الحق والقانون لأننا لا نستند الا على الحق والقانون، ويجمعنا كلبنانيين رسالتنا الانسانية التي تقوم على المحبة والسلام. فلم نعلم الا المحبة والسلام كما اننا لم نعتد على احد، ومن يحاول الاعتداء علينا، لن يسهل الرب ولا مقاومتنا له هذه المحاولة”.



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