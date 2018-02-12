الحريري سيضع النقاط على الحروف..

تحيي تيار «المستقبل» ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري ورفاقه، في احتفال حاشد، عند الرابعة من عصر الأربعاء 14 الجاري، في «البيال».

ودعت مصادر التيار الى «تَرقّب ما ستتضَمّنه كلمة الرئيس سعد الحريري من رسائل سياسية وانتخابية في كل الاتجاهات، مؤكدة انها ستكون كلمة شاملة يضع فيها الحريري النقاط على الحروف، ويرسم خريطة طريق «المستقبل» نحو الاستحقاقات، وفي مقدمها الاستحقاق الانتخابي». وأوضحت انّ «كل الاحزاب الصديقة مدعوّة الى الاحتفال باستثناء «حزب الله» كما درجت العادة كل عام، لأنّ الحزب متهم باغتيال الرئيس الحريري ولا يتعاون مع المحكمة الدولية، وبالتالي غير مرحّب به».

وعلمت «الجمهورية» أنّ فلسطين والقدس ستكونان في صلب برنامج إحياء الذكرى، عبر فقرة شعرية يقدّمها أحد كوادر «المستقبل»، بالإضافة إلى معزوفة من الأغاني الوطنية، ووصلتين فنيتين يقدّمهما الفنان رامي عياش مع أوركسترا، الأولى بعنوان «وطني الشعب اللي ما بيموت»، والثانية استعادة لأغنية «لا ما خلصِت الحكاية». كذلك يتضمن البرنامج فيلماً وثائقياً عن الرئيس الشهيد ومسيرته المستمرة مع الرئيس سعد الحريري، الذي سيختتم الذكرى بكلمة مهمة.

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