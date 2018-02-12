المشنوق: لا دولة خليجية رفضت حضور مؤتمر “روما 2”

أعلن وزير الداخلية ​نهاد المشنوق​ من السرايا الحكومي أن “الحماية السياسية للاستقرار في لبنان يجب ان تتحول الى ​سياسة​ دائمة”، لافتا الى “اصرار لبنان على تنفيذ كل القرارات الدولية التي تحمي اللبنانيين من أي استهداف”.

وأكد المشنوق، في مؤتمر صحافي بعد الاجتماع التحضيري ل​مؤتمر روما​ 2، أن تحديد موعد 15 اذار لمؤتمر روما 2 هو تأكيد ان هناك اجواء ايجابية والمؤتمر فرصة تاريخية لوضع قواعد عمليّة للأمن في لبنان، موضحا أن “تأخير تأكيد الحضور هو ما أخّر تحديد الموعد الرسمي للمؤتمر”.

وكشف انه “لم ترفض اي دولة عربية المشاركة في مؤتمر روما 2″، لافتا الى أن “السفير السعودي موجود في المملكة السعودية منذ ايام وبالتالي لم يكن حاضرا في الاجتماع اليوم”.

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