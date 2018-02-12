وفاة مذيعة عربية بعد يومين من زواجها!

ووفقا لما ذكرته العديد من المصادر الإخبارية المحلية، ومنها ما نشره موقع “أخبارنا” المغربية، أن المذيعة المغربية هاجر العدلوني العلمي، توفيت الإثنين، 22 يناير/ كانون الثاني، بعد أن احتفلت بزفافها السبت 20 يناير.

وتوفيت العلمي، إثر تسمم غذائي، في الفندق الذي احتفلت فيه بشهر عسلها، بينما تم إيداع عريسها، يعمل كمصور صحفي، في العناية المركزة.

وسلمت مصلحة الطب الشرعي في الدار البيضاء، جثة هاجر العدلوني العلمي إلى عائلتها، الأربعاء، 24 يناير/ كانون الثاني، لنقلها الى مسقط رأسها مدينة فاس، حيث تم تشييع جثمانها.

وكشف مصدر طبي مسؤول، أن وفاة هاجر العدلوني العلمي، جاء نتيجة تسرب غاز البوتان في الطعام، وهو ما ينتج عنه تسمم في جسم الإنسان يؤدي إلى انغلاق القصبة الهوائية وحدوث اختناق داخلي، وفقا لما ذكره موقع “هبة برس” المغربي.

وأفاد المصدر الطبي أن الأعراض الخفيفة لحالات التسمم بأحادي أكسيد الكربون، تقتصر على الإصابة بالصداع والدوار، بينما حالات التعرض الشديدة تؤدي إلى ضيق النفس، وخلل في وظائف الجهاز العصبي والمركزي للقلب، ما يؤدي إلى الوفاة على الفور.